Karadeniz’de Rus Tankeri MIDVOLGA-2 Saldırıya Uğradı: Sinop’a Doğru Seyir Sürüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Karadeniz’in gergin sularında bir saldırı daha yaşandı. Rusya bandıralı MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçek yağı taşırken Türk kıyılarından 80 mil açıkta vuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre gemi ağır hasar almadan seyirine devam ediyor ve yardım talebi bulunmuyor.​

Sahil Güvenlik ekipleri gemiyi refakat altında tutarken, Sinop açıklarındaki 3 numaralı demir sahasına yanaştı. Bu olay, son dönemde Karadeniz’de Rus tankerlerine yönelik artan saldırılar zincirine bir halka daha ekliyor. Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) benzer eylemleri üstlendiği önceki vakalar, bölgedeki gerilimi tırmandırıyor.​​

Uzmanlar, bu saldırıların Rusya’nın enerji ve lojistik hatlarını hedef aldığını belirterek, Karadeniz’in savaş alanına döndüğünü söylüyor. Türkiye’nin egemen sularına yakınlık, Ankara’yı alarma geçirirken Erdoğan’ın “Kara sularımızda seyir güvenliğini mazur göremeyiz” çıkışı yankı buluyor. Saldırının failleri ve amacı henüz netleşmedi.​