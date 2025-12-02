Hizbullah Milletvekilinden ABD’ye “Vesayet” Eleştirisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da siyasi gerginliklerin sürdüğü bir dönemde Hizbullah milletvekili Hüseyin Ceşi’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Ceşi, ABD’nin Lübnan’a yönelik tutumunu eleştirerek Washington’ın “isteklerini dayattığını” öne sürdü. Milletvekili, ülkesinin kendi kararlarını kendisinin alması gerektiğini vurguladı.

Basına yaptığı değerlendirmede Ceşi, Lübnan halkının “egemenliklerini koruma” konusunda kararlı olduğunu belirtti. Hizbullah temsilcisi, hiçbir tarafın ülke üzerinde vesayet kurmasına izin verilmeyeceğini ifade ederken, bu duruşun “ulusal egemenliğin temel bir parçası” olduğunu söyledi.

ABD-Lübnan ilişkileri son aylarda çeşitli siyasi tartışmalar nedeniyle daha fazla gündeme gelirken, Ceşi’nin açıklamalarının iç politikadaki mevcut tartışmaları yeniden alevlendirebileceği değerlendiriliyor. Washington cephesinden ise söz konusu eleştirilere dair yeni bir açıklama yapılmış değil.

Söz konusu Direniş Bloğu milletvekili şunu belirtti: "Lübnan, uluslararası kararlar kapsamındaki taahhütlerine tamamen bağlı kalmıştır; oysa Siyonist düşman sürekli saldırılarına ve Lübnan'ın egemenliğini ihlale devam etmektedir ve uluslararası toplumun sessizliği, Siyonistleri Lübnan'a ve halkına yönelik bu açık saldırıları sürdürme konusunda daha da küstahlaştırmaktadır."

Hüseyin Ceşi, Amerikan elçilerinin ve özellikle Morgan Ortagus'un müdahaleci açıklamalarına yanıt olarak şunları ifade etti: "Özgür ve bağımsız bir ülke ve Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biri olarak Lübnan, kendini savunma ve halkını her türlü saldırıya karşı koruma hakkına sahiptir ve kimseden izin almaya ihtiyacı yoktur."

Kendisi şunu vurguladı: "Birkaç on yıl önce bağımsızlığına kavuşan Lübnanlılar, ister doğrudan ister dolaylı olsun hiçbir yeni vesayeti kabul etmeyecektir ve düşmanın Lübnan üzerinde baskı ve tehdit uygulama çabaları beyhudedir."

Bu Hizbullah milletvekili, Lübnan halkının düşman projelerinin tehlikelerinin farkında olduğuna işaret ederek şunları söyledi: "Tüm acılara ve fedakarlıklara rağmen, Lübnan milleti topraklarında onurlu bir şekilde yaşama hakkını savunmada kararlı kalacak ve ülkelerinin onurunu ve geleceğini korumak için Amerikan-Siyonist saldırganlığının her türlü biçimine karşı direnmeye devam edecektir."