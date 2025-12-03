İsrail Basını: ABD’li Temsilci Ortagus, Nasrullah’ın Cenazesinin Bombalanmasını İstedi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortagus’un teklifinde, cenaze töreninin verdiği 'fırsatın' istihbarat açısından değerlendirildiği ve Hizbullah’ın kilit yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesinin, bölgedeki güç dengelerini değiştireceğine inanıldığı ifade edildi. Kaynaklar, bu teklifin İsrail tarafında askeri planlamayı harekete geçiren kritik bir adım olduğunu vurgularken, aynı zamanda bunun bölgedeki gerilimi tırmandırma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Bölgedeki analistler ise, bu tür adımların sadece mevcut direniş ruhunu güçlendireceğini ve Hizbullah’ın halk desteğini daha da artıracağını söylüyor. Nasrullah’ın cenaze töreninin bombalanması gibi bir saldırının, sadece İsrail ve ABD’nin bölgedeki itibarını zedelemekle kalmayıp aynı zamanda bölgesel istikrarı da sarsacağına dikkat çekiliyor.

Direniş cephesinden gelen açıklamalar ise, bu tür planların boşa çıkarılacağı ve bölgede yeni bir mücadele dalgasının kaçınılmaz olduğu yönünde. Hizbullah ve destekçileri, bu saldırı tehdidine karşı hazırlıklı olduklarını ve ABD-İsrail ikilisinin hesaplarının geri tepeceğini ifade ediyor.

Uluslararası toplumun ise, böylesi provokasyonlara karşı dikkatli olması gerektiği, barış ve diyalog çağrılarının şu dönemde daha fazla önem kazandığı kaydediliyor. Bölgedeki hassas dengeler ve karşılıklı kırılganlık, her türlü askeri müdahalenin ağır sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne seriyor.

Siyasi gözlemciler, önümüzdeki günlerde bölgedeki gelişmelerin sıkı takip edilmesi gerektiğini, bu iddianın hem diplomatik hem de askeri anlamda yeni tartışma ve krizlerin fitilini ateşleyebileceğini belirtiyor.

Bu iddia, bölgedeki direniş hareketlerinin gücü ve kararlılığının ne kadar zorlu olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, gelecekte atılacak adımların sadece iki taraf değil, tüm Orta Doğu’nun kaderini etkileyebileceğinin sinyalini veriyor.