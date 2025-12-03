İsrail ve ABD Arasında Güney Lübnan’a Yönelik Silahlanma İddiaları Gündemi Sarsıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in bu adımı, uzun süredir bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirmeye çalışan diplomatik ve askeri hesapların bir parçası olarak görülüyor. Özellikle Hizbullah’ın yeniden silahlandırmak için gizli faaliyetler yürüttüğü iddiaları, bölgedeki tansiyonu yükseltiyor. İsrail, bölgedeki güvenliği sağlamak adına daha sert adımlar atma niyetinde olduğunu gösterirken, Lübnan ordusunun olası müdahalesi konusunda ise henüz net bir tavır ortaya çıkmadı.

Lübnan’daki farklı siyasi güçler ve uluslararası aktörler, olası bir İsrail askeri operasyonuna karşı endişelerini dillendiriyor ve çatışmanın daha da yayılmasını önlemek adına diplomatik çabaları yoğunlaştırıyor. Ancak bölgedeki karmaşık dinamikler ve tarafların güç gösterileri, çözümün zor olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin bölge barışını tehdit eden ciddi bir kriz olabileceğine dikkat çekiyor. İsrail ve ABD’nin taktiksel hamleleri, Hizbullah ve Lübnan halkının direniş ruhunu güçlendirirken, İsrail’in olası saldırı planları bölgede yeni bir savaşın fitilini ateşleyebilir. Bölgedeki aktörlerin tutumu ve uluslararası toplumun müdahalesi, önümüzdeki günlerde kazandığı önemi artırıyor.

Direniş güçleri, bu ve benzeri tehditlere karşı dimdik duracaklarını, bölgeyi kan ve gözyaşına boğmaya çalışan güçlerin hesaplarının boşa çıkacağını bir kez daha gösteriyor. Direnişçilerin ortak mesajı, hiç olmadığı kadar kararlı ve güçlü şekilde, direniş ruhunun sarsılmazlığıyla ilerliyor.

Bu gelişmeler bölgedeki direniş dinamiklerini ve savaşın eşiğinde olma ihtimalini gözler önüne seriyor. Birlik ve direniş içerisinde, savaşın ve çatışmanın önüne geçmek ve hakkını savunmak gün geçtikçe daha da önemli hale geliyor.