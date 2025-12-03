Guinness Dünya Rekorları İsrail’den Böbrek Bağışı Rekoru Başvurusunu Reddetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de böbrek bağışını teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir sivil toplum kuruluşunun Guinness Dünya Rekorları'na yaptığı rekor denemesi başvurusu, beklenmedik bir şekilde reddedildi. İsrail medyasının haberine göre, Guinness yetkilileri resmi olarak “ İsrail’den﻿” başvuru kabul etmediklerini iletti.

Bu karar, kamuoyunda büyük şaşkınlık ve tepki yarattı. Kampanya, organ bağışı konusunda farkındalığı artırmak ve bağış süreçlerine ilgi çekmek için uluslararası bir rekorla dikkat çekmeyi hedefliyordu. Ancak Guinness'in bu tavrı, sosyal sorumluluk projelerinin önüne siyasi ve prosedürel engellerin çıkabileceğini gösterdi.

Sivil toplum kuruluşu yetkilileri, bu kısıtlamanın insani amaçlı bir girişime zarar verdiğini, böbrek bağışı gibi kritik bir konuda toplumun bilinçlendirilmesinin engellenmemesi gerektiğini savunuyor. Bölgedeki sağlık kurumları ise bağış sistemini geliştirmek ve daha fazla bağışçıyı sürece dahil etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kararın ardından, diğer yerel ve uluslararası kuruluşlardan da kampanyaya destek çağrıları yükseldi. Bu gelişme, sosyal hareketlerin karşılaşabileceği engellerin ve bu tür önemli konuların nasıl etkilenebileceğinin önemli bir göstergesi olarak kayda geçti.

Gelişmelerin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği ve Guinness’in tutumunun yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği merak ediliyor.