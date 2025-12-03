İsrail’den İran’a Yönelik Baskı Artıyor: Trump Dönemi Bitmeden “Rejim Değişikliği” Hesabı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail medyasında yer alan ve hükümete yakın üst düzey yetkililere dayandırılan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi Washington’daki siyasi takvimi yakından izleyerek İran’a yönelik hamlelerini hızlandırmış durumda. İddiaya göre İsrail, Trump yönetiminin son aylarını “stratejik bir fırsat penceresi” olarak değerlendiriyor ve İran üzerinde rejim değişikliğine kapı aralayabilecek baskı mekanizmalarını devreye sokuyor.

Kaynaklar, İsrail’in bu süreçte iki paralel hedef güttüğünü belirtiyor: Tahran’ın herhangi bir saldırıya askeri karşılık vermesini sağlayarak İran’ı uluslararası arenada zor duruma düşürmek ya da içeride ekonomik ve siyasi baskıların artmasıyla rejimin kendi iç dengelerinde çatlak oluşturmak. Bu doğrultuda hem istihbarat operasyonlarının hem de diplomatik girişimlerin yoğunlaştırıldığı ifade ediliyor.

İsrail’in özellikle İran’ın balistik füze kapasitesine ilişkin artan kaygıları da bu stratejinin temel motivasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Bölgedeki güvenlik dengelerini etkileyen bu füze programının, İsrail’in uzun vadeli tehdit değerlendirmelerinde kritik bir yer tuttuğu biliniyor. Savunma kaynaklarına göre Tel Aviv, İran’ın füze cephaneliğini “bölgesel güç projeksiyonunun omurgası” olarak görüyor ve bu kapasitenin genişlemesini engellemek için daha agresif adımlar atmayı tartışıyor.

Öte yandan hem Washington hem de Tahran cephesinden bu iddialara dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak bölgedeki diplomatik trafik ve askeri hareketlilik, önümüzdeki haftaların gerginliğin daha da tırmanabileceğine işaret ettiği yorumlarına yol açıyor. Böyle bir senaryonun, zaten kırılgan olan bölgesel dengeleri daha da hassas hale getirebileceği değerlendiriliyor.