Trump’tan HTŞ Lideri Colani’ye Yazılı Destek İddiası: Washington’da Siyasi Tartışma Büyüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD basınında yer alan ve diplomatik kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Başkan Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeybatısında etkin olan HTŞ’nin lideri Ebu Muhammed el-Colani’ye el yazısıyla bir mesaj gönderdiği belirtiliyor. Mesajda Trump’ın Colani’ye yönelik “Büyük bir lider olacaksın” şeklinde ifadeler kullandığı ve ABD’nin “arkasında duracağını” ima ettiği öne sürüldü. Beyaz Saray ise iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

HTŞ’nin uluslararası arenada tartışmalı konumu nedeniyle haber, ABD siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Washington’daki dış politika çevreleri, böyle bir mektubun doğrulanması hâlinde bunun hem mevcut Suriye politikasını hem de Amerikan yönetiminin radikal gruplarla ilişkisine dair yaklaşımını yeniden gündeme taşıyacağını vurguluyor. Bazı uzmanlar, ABD’nin Suriye’de değişen dengeler ve Rusya–İran ekseninin etkisi nedeniyle sahadaki aktörlere yönelik “pragmatik temas” arayışında olabileceğini ifade ederken; diğerleri iddiaları “ABD güvenlik doktrinine aykırı ve siyasi açıdan riskli” olarak nitelendiriyor.

Suriye’nin kuzeybatısında son aylarda artan çatışma yoğunluğu da iddiaların etkisini büyütüyor. Bölgeye yakın kaynaklar, sahada farklı güç merkezlerinin kendi konumlarını yeniden tanımlamaya çalıştığını, özellikle İdlib çevresinde askeri ve siyasi hareketliliğin arttığını aktarıyor. Bu çerçevede söz konusu mektubun, eğer gerçekse, sahadaki dengeleri etkileme potansiyeli tartışma konusu oldu.

İddiaların doğruluğuna ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmazken, hem bölgesel hem küresel düzeyde bu konunun önümüzdeki günlerde daha geniş siyasi tartışmaların odağına yerleşmesi bekleniyor. Kalıcı bir çözüm umudunun giderek zayıfladığı Suriye dosyasında, her yeni sızıntı ve iddia bölgedeki belirsizliğin daha da derinleşmesine yol açıyor.