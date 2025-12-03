Gazze Ateşkesinde Tıkanıklık: İsrail’in Ertelemeleri Süreci Kilitliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de ateşkesin uygulanmasına yönelik müzakerelerde yeniden çıkmaz yaşanıyor. İsrail hükümetinin “güvenlik gerekçeleri” ile açıkladığı son ertelemeler, ateşkes planının ilk aşamasının tamamlanmasına rağmen, kritik olan ikinci aşamaya geçişi fiilen durdurmuş durumda. Diplomatik kaynaklar, Tel Aviv’in yaklaşımının hem iç politik gerilimlerden hem de ordunun sahadaki hesaplarından etkilendiğini, bu nedenle karar süreçlerinin giderek ağırlaştığını vurguluyor.

Sahada ise tablo aynı ölçüde karmaşık. Ateşkes uygulamasının denetlenmesi için aylar önce gündeme gelen uluslararası “istikrar gücü” henüz oluşturulamadı. Birleşmiş Milletler ve bölge ülkeleri arasında süren görüşmelerde somut bir ilerleme kaydedilemezken, bu boşluk güvenlik risklerini artırıyor. Gazze içinde insani durumun ağırlaştığını belirten yerel kaynaklar, denetim mekanizması kurulmadığı sürece ateşkesin sürdürülebilir olmayacağı görüşünde.

İsrail’in askeri ve siyasi kurumlarındaki görüş ayrılıkları da süreci tıkayan başlıca etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Bazı güvenlik yetkilileri, ikinci aşamaya geçişin “erken” olduğu iddiasıyla temkinli davranılması gerektiğini savunurken, hükümet içindeki farklı kanatlar kamuoyuna yönelik baskıyı yönetmekte zorlanıyor. Bu durum, sahadaki operasyonel adımlarla diplomatik sürecin kopuk ilerlemesine neden oluyor.

Öte yandan Hamas’ın hâlen sahada varlığını koruması, ateşkes planının geleceğine dair soru işaretlerini çoğaltıyor. Örgütün çeşitli bölgelerde yeniden yapılanma faaliyetleri yürüttüğü iddiaları, İsrail tarafının “güvenlik kaygılarını” daha da artırmış durumda. Bölge uzmanları, ateşkesin ikinci aşamasının başarıya ulaşması için hem uluslararası denetimin sağlanması hem de tarafların siyasi irade göstermesi gerektiğini dile getiriyor.

Gelinen noktada ateşkes masasının yeniden toplanması bekleniyor ancak sürecin hangi doğrultuda ilerleyeceği belirsiz. Diplomatik çevreler önümüzdeki günlerin “kritik” olacağını, tarafların atacağı adımların Gazze’deki gerginlik döngüsünü ya kıracağını ya da yeniden tırmandırabileceğini ifade ediyor.