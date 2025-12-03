İsrail Ordusunda Yapay Zekâ ve Spektrum Hamlesi: Bölgedeki Askerî Denge Yeni Bir Eşiğe mi Geliyor?

Yeni yapılanmanın ikinci ayağı olan “Spektrum Bölümü” ise İsrail’in elektronik harp kapasitesini genişletmeyi hedefliyor. Bu bölümün, sinyal bozma, iletişim kesme ve karşı tarafın elektronik altyapısını devre dışı bırakma gibi alanlarda faaliyet göstereceği; ayrıca uydu bağlantıları üzerinden uzay tabanlı haberleşme ve keşif yeteneklerini artıracağı bildirildi. Askerî kaynaklar, bu adımın gelecekteki çatışmalarda dijital ve elektromanyetik alanın belirleyici rol oynayacağı öngörüsünden doğduğunu dile getirdi.

Bölge uzmanları, İsrail’in bu iki hamlesinin sadece teknik değil, stratejik bir mesaj içerdiğine dikkat çekiyor. Gazze, Lübnan ve Suriye hattında devam eden gerilimler göz önünde bulundurulduğunda, ordunun savaş doktrinini dijitalleştirme çabasının sahadaki operasyonları daha saldırgan bir çizgiye taşıyabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Direniş eksenine yakın çevreler ise bu gelişmeyi, “İsrail’in artan kırılganlığının göstergesi” olarak yorumluyor; ordunun teknolojik kapasiteyi büyütme ihtiyacını sahadaki kayıplar ve istihbarat zaaflarıyla ilişkilendiriyor.

Öte yandan, yapay zekâ tabanlı askerî sistemlerin kullanımına dair uluslararası tartışmalar da yeniden gündeme gelmiş durumda. İnsan denetiminin azalması, hedefleme süreçlerinde şeffaflık eksikliği ve sivil kayıplar riskinin artması, insan hakları örgütleri tarafından dile getirilen başlıca endişeler arasında yer alıyor.

İsrail’in duyurduğu yeni yapılanmanın sahaya nasıl yansıyacağı önümüzdeki haftalarda daha net görülecek. Ancak bölgedeki tüm aktörler, bu hamlenin çatışmanın dijital boyutunu görünür biçimde büyüteceği konusunda hemfikir görünüyor.