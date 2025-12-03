İdlib’de Sınır Hattı Alarmı: HTŞ İçişleri Yapılanması 1.250 Savaş Mayını Ele Geçirildiğini Açıkladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin kuzeybatısında fiili otorite oluşturan HTŞ’ye bağlı iç güvenlik birimleri, bölgedeki kaçak silah ve patlayıcı trafiğine yönelik düzenlediklerini belirttikleri bir operasyonun detaylarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Şam kırsalında gerçekleştirilen baskında, Lübnan’a götürülmek üzere hazırlanan 1.250 adet savaş mayını ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen mayınların büyük bölümünün “aktif ve kullanıma hazır” olduğunu iddia etti.

Operasyonun, haftalardır bölgede artan patlayıcı kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışmaları sonucunda yapıldığı belirtilirken, olay sırasında dört şüphelinin canlı olarak yakalandığı, bir kişinin ise çıkan çatışma sırasında hayatını kaybettiği ifade edildi. Gözaltına alınan kişilerin bölgedeki diğer silah kaçakçılığı ağlarıyla bağlantılarının araştırıldığı bildiriliyor.

Bölge kaynakları, savaşın uzun yıllara yayılan yıkımı nedeniyle Suriye’nin farklı cephelerinden silah ve mühimmatın geniş bir kaçakçılık zinciri üzerinden el değiştirdiğini, özellikle mayın ve patlayıcı düzeneklerinin yüksek talep gördüğünü aktarıyor. Uzmanlara göre bu tür sevkiyatlar, hem sınır hattındaki istikrarsızlığı derinleştiriyor hem de siviller için ciddi güvenlik riskleri yaratıyor.

HTŞ’nin bu tür operasyonları sıklaştırdığı iddia edilse de, örgütün bölgedeki yönetim yapısı ve uygulamaları uluslararası arenada tartışmalı olmaya devam ediyor. İnsan hakları kuruluşları, söz konusu yapının kontrol ettiği bölgelerde keyfî gözaltılar, adil yargılanma eksikliği ve kapalı idari mekanizmalar konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Buna karşın yerel kaynaklar, bölgedeki silah kaçakçılığının azalmasının sivil güvenliği artırabileceği görüşünde.

Ele geçirilen mayınların menşei, nihai alıcısı ve kaçakçı ağının uluslararası bağlantılarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Bölgedeki güvenlik tablosunun karmaşıklığı göz önüne alındığında, olayın siyasi ve askerî yansımalarının önümüzdeki günlerde daha netleşmesi bekleniyor.