Hadramut’ta Dengeler Değişiyor: BAE Destekli Güney Geçiş Konseyi Operasyon Başlattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in doğusunda yer alan ve ülkenin enerji kaynaklarının büyük bölümünü barındıran Hadramut vilayeti, uzun süredir çeşitli güç merkezlerinin rekabet alanı olarak öne çıkıyordu. Son gelişmeyle birlikte bu rekabet yeni bir safhaya taşındı. BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada “vilayetin güvenliğini ve yönetim istikrarını sağlama” gerekçesiyle askeri bir operasyon başlattığını duyurdu. GGK’ye bağlı birliklerin vilayet sınırlarında ve bazı ana geçiş noktalarında konuşlandığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, operasyonun haftalardır süren diplomatik trafik ve güç dengesi tartışmalarının ardından geldiğine dikkat çekiyor. Hadramut Aşiretler İttifakı’nın Suudi Arabistan ile yıllardır süren yakın ilişkisine rağmen Riyad’ın bölgedeki desteğini geri çektiği iddiası, sahadaki denklemi bir anda değiştirdi. Bu tutum değişikliğinin, hem Yemen’deki iç rekabet hem de Körfez ülkeleri arasındaki çıkar çatışmalarının yeni bir yansıması olduğu yorumları yapılıyor.

Hadramut’un kontrolü, sadece askeri değil ekonomik açıdan da büyük önem taşıyor. Vilayetin petrol sahaları, Yemen’in sınırlı gelir kaynaklarından biri olarak uzun süredir hem yerel aktörlerin hem de dış destekçilerin hesaplarının merkezinde bulunuyor. GGK’nin operasyonu bu nedenle yalnızca siyasi değil, ekonomik bir hamle olarak da değerlendiriliyor.

Bölgedeki aşiret yapıları ise gelişmeleri temkinle izliyor. Hadramut’un yerel aktörleri, dış müdahalelerin vilayetin kırılgan toplumsal dengelerini bozduğunu, yeni bir askeri hareketliliğin siviller açısından belirsizlik ve güvensizlik yaratabileceğini ifade ediyor. Bazı aşiret temsilcileri, “çözümsüzlüğün derinleştiği her adımın vilayeti daha fazla parçalanmaya ittiğini” belirtiyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki günlerde Hadramut, Yemen’in iç savaş boyunca görmediği düzeyde yeni bir güç mücadelesine sahne olabilir. GGK’nin ilerleyişi, Suudi Arabistan ve BAE arasındaki nüfuz rekabetinin açık bir göstergesi olarak görülürken, bölgedeki çatışma döngüsünün daha da sertleşme ihtimali giderek artıyor. Sahadaki gelişmeler, vilayetin kaderinin önümüzdeki haftalarda yeniden çizilebileceğine işaret ediyor.