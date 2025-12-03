Gazze’de Gazeteciler Yine Hedefte: Sendika “Sistematik ve Kasıtlı Saldırılar” Raporunu Yayınladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de devam eden çatışmalar içinde en ağır bedeli ödeyen kesimlerden biri yine gazeteciler oldu. Filistin Gazeteciler Sendikası (FJS), bölgedeki saha muhabirleri ve medya çalışanlarına yönelik ihlallere ilişkin hazırladığı son raporu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, yalnızca son dönemde 44 gazeteci, çoğu hastaneler ve BM tesislerinin çevresinde kurulan çadırlarda bulunurken hedef alındı.

Sendika, saldırıların sıradan bombardımanlar ya da “çapraz ateş” argümanıyla açıklanamayacağını belirterek bunları “sistematik, kasıtlı ve yıldırmaya yönelik” olarak nitelendirdi. Raporda, gazetecilerin konumlarının uluslararası medya ağları tarafından defalarca paylaşıldığı, koruyucu işaretlerin kullanıldığı ve birçok ismin BM koordinasyon hatlarına kayıtlı olduğu hatırlatıldı.

Gazze’de görev yapan saha muhabirleri, her yeni saldırının yalnızca bireysel bir kayıp olmadığını, aynı zamanda bölgedeki tanıklığın susturulması anlamına geldiğini ifade ediyor. Yerel medya kuruluşlarının çoğunun binaları yıkılmış durumda; haber merkezleri çadırlara, geçici sığınaklara, hatta yıkık apartman bodrumlarına taşındı. Buna rağmen birçok gazeteci, elektrik kesintileri, iletişim çöküşü ve güvenlik risklerine rağmen sahayı terk etmemekte kararlı.

Uluslararası basın özgürlüğü örgütleri de sendikanın raporuna dikkat çekerek, gazetecilere yönelik saldırıların savaş hukukuna aykırı olduğunu ve bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğini savundu. Bazı kuruluşlar, Gazze’de yaşanan ihlallerin “dünya basın tarihindeki en ağır dönemlerden birini” oluşturduğunu belirtiyor.

Bölgedeki medya çalışanları, saldırıların yalnızca bireysel güvenliği değil, savaşın gidişatına ilişkin kamuoyunun bilgi alma hakkını da tehdit ettiğini vurguluyor. Filistin Gazeteciler Sendikası ise yeni raporun, uluslararası kurumların harekete geçmesi için “son uyarılardan biri” olması gerektiğini ifade ediyor.

Gazze’de gazetecilerin yaşadığı riskler artarken, sahadaki tanıklığın güvenliği hem yerel hem de uluslararası toplum için giderek daha kritik hâle geliyor.