Dugin’in açıklamaları, Kremlin’in resmi politikalarını doğrudan yansıtmasa da, Moskova’daki bazı milliyetçi ve stratejik çevrelerin Avrupa’ya bakış açısını yansıtması açısından dikkat çekiyor. Stratejist, Avrupa’nın politikalarının Rusya karşıtı bir eksende şekillendiğini savunuyor ve bu durumun, kaçınılmaz olarak askeri veya diplomatik bir gerilime yol açacağını öne sürüyor.

Uluslararası gözlemciler, Dugin’in sözlerini hem propagandist bir mesaj hem de Avrupa ve Batı karşıtı kamuoyunu etkilemeye yönelik bir söylem olarak değerlendiriyor. Uzmanlar, özellikle Ukrayna savaşı ve enerji krizleri gibi küresel meselelerde gerilimi artıran açıklamaların, Avrupa-Rusya ilişkilerinde yeni tartışmalara kapı aralayabileceğine dikkat çekiyor.

Bölgedeki analistler, Dugin’in mesajını yalnızca teorik bir ideolojik uyarı olarak görmenin yanı sıra, Kremlin’in farklı stratejik aktörlerini etkileme potansiyeline sahip bir söylem olarak değerlendiriyor. Açıklamanın, diplomatik ilişkilerde gerginliği tırmandırabileceği ve Batı’da savunma stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesine yol açabileceği öngörülüyor.

Dugin’in açıklamaları, özellikle Rus milliyetçi çevrelerde ve bazı medya platformlarında geniş yankı buldu. Avrupa’daki yetkililer ise şimdilik resmi bir yorum yapmazken, uzmanlar bu tür açıklamaların uluslararası gerilimi körükleyebileceği uyarısında bulunuyor.