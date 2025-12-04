Hizbullah Milletvekili Hasan Fadlullah’tan Arap ve İslam Dünyasına Direniş Çağrısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah milletvekili Hasan Fadlullah, İran’ın kutsal Meşhed kentinde katıldığı toplantıda bölgedeki Arap ve İslam ülkelerine birlik ve direniş çağrısı yaptı. Fadlullah, İsrail’in artan saldırgan tutumuna dikkat çekerek, halkların baskılar karşısında boyun eğemeyeceğini vurguladı. “Bize uygulanan baskılar, direnişimizi kırmak ya da halklarımızı egemenliklerinden vazgeçirmeye zorlamak için yapılmaktadır. Ancak halklarımız asla teslim olmayacaktır,” ifadelerini kullandı.

Toplantının önemli bölümlerinden biri de İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile gerçekleştirilen görüşme oldu. İki taraf, bölgesel dayanışmanın artırılması ve ortak direniş stratejilerinin benimsenmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Fadlullah’ın mesajı, Filistin başta olmak üzere işgal saldırılarına karşı direnişin ve dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Fadlullah’ın bu açıklamaları, özellikle İsrail’in son dönemdeki saldırılarının yoğunlaştığı dönemde bölgesel güçler arasında direnişin öncelikli gündem olduğunu ortaya koyuyor. Bölgedeki ülkelerin ortak hareket etmesi halinde işgalci güçlerin planlarının boşa çıkarılabileceği mesajı da toplantıda güçlü şekilde dile getirildi.