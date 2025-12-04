New York’ta Israel Hayom Zirvesi: ABD-İsrail İşbirliği ve Antisemitizmle Mücadele Vurgusu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerika’nın New York şehrinde ilk defa organize edilen Israel Hayom Zirvesi, ABD-İsrail ilişkilerinde yeni dönemi işaret eden önemli buluşmalardan biri oldu. Bölgede yükselen gerilimlerin ve artan antisemitizmin gölgesinde gerçekleşen zirvede, iki ülke arasında siyasi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, özellikle Tel Aviv’e yönelik kamuoyu desteğinin hem Amerikan sağında hem de solunda tarihi düzeyde azaldığına dikkat çekerek, bu durumun İsrail’in uluslararası duruşunu zayıflatma potansiyeline işaret ettiğini belirtti. Zirvede, bu eğilimin tersine çevrilmesi için kapsamlı stratejiler tartışıldı. Katılımcılar, kamu diplomasisi ve eğitim programlarıyla antisemitizme karşı etkin mücadele çağrısı yaptı.

Israel Hayom Zirvesi, ABD’deki Yahudi toplumu ve politika yapıcıların yanı sıra İsrail’den üst düzey delegelerin de katılımıyla gerçekleşti. Zirvenin odak noktası, İsrail’in güvenlik kaygıları ile Amerikan kamuoyundaki desteğin dengelenmesi olurken, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için güç birliği ön plana çıktı. Katılımcılar, ortak hareket ederek bölgedeki tehditlere karşı daha etkili bir duruş sergilemenin şart olduğunu dile getirdi.