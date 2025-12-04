Süveyda Kırsalında Ulusal Muhafızlar ile HTŞ Arasında Çatışmalar Şiddetleniyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Güney Suriye’de Süveyda kırsalında﻿ Ulusal Muhafız güçleri ile Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ve bağlı müttefikleri﻿ arasında yoğun çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde ivme kazanan bu çatışmalar, bölgedeki hakimiyet savaşının giderek sertleştiğini ortaya koydu.

Çatışmalar, stratejik öneme sahip kırsal alanlarda kontrolün ele geçirilmesi amacıyla yürütülürken, taraflar büyük kayıplar verdi. Güvenlik kaynakları, bölgedeki şiddetin artmasıyla sivillerin de olumsuz etkilendiğine dikkat çekiyor. Bölgedeki krizin, hem yerel dengeleri hem de bölge güvenliğini doğrudan tehdit eden bir boyuta ulaştığı belirtiliyor.

Uzmanlar, Süveyda’daki bu aşamanın, direniş cephesi ile silahlı muhalif gruplar arasındaki mücadelede kritik bir eşik olduğuna işaret ediyor. Bölgede kalıcı bir istikrar sağlanana dek çatışma riskinin yüksek olduğu ve tarafların yeni hamlelerle güç dengesini değiştirmeye çalışacağı vurgulanıyor. Bu durum, direniş mücadelesinin güney kanadında önemli gelişmelerin yaşanabileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.