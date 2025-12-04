  1. Ana Sayfa
Eski 8200 Mensupları Tarafından Kurulan Axonius, ABD’nin Kritik Siber Güvenliğini Sağlıyor

4 Aralık 2025 - 16:18
İsrail askeri istihbaratının seçkin birimi 8200’de görev yapmış kişilerce﻿ kurulan Axonius şirketi, Pentagon ve Hazine Bakanlığı dahil 70'den fazla ABD federal kurumunun siber güvenlik denetimini üstleniyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail askeri istihbaratının elit birimi 8200’de görev almış﻿ eski mensuplar tarafından kurulan teknoloji şirketi Axonius, ABD’de kritik öneme sahip federal kurumların siber güvenliğinde önemli bir rol oynuyor. Şirket, Pentagon, Hazine Bakanlığı ve 70’den fazla diğer kurumun ağlarını koruyarak, dijital tehditlere karşı koruma sağlıyor.

Axonius, gelişmiş siber güvenlik altyapıları ve yönetim hizmetleriyle kurumların veri güvenliğini kusursuzlaştırmayı hedefliyor. Kurumların birbirinden farklı sistem ve cihazlarındaki açıkları tespit edip kapatmak üzere geliştirdiği teknolojiler, ABD’nin ulusal güvenliğinde önemli bir katman oluşturuyor.

Şirketin kurucularının 8200’de görev almış﻿ deneyimli istihbarat uzmanları olması, Axonius’u diğer siber güvenlik firmalarından ayıran temel unsur olarak gösteriliyor. Bu ekip, hassas bilgi ve komplex operasyonel deneyimlerini, siber güvenlik çözümlerine taşırken, dünya çapındaki kritik altyapıların korunmasına katkı sunuyor.

ABD kurumlarının güvenlik stratejilerinde Axonius gibi şirketlere yönelik talep giderek artarken, İsrail çıkışlı bu firma bölgesel güvenlik ve teknoloji alanında güçlü bir oyuncu olarak yükseliyor.

