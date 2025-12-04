Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen tarafından hedef alınan ETERNITY C gemisi﻿ mürettebatı, Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen yoğun diplomatik girişimler neticesinde kurtarıldı. İki gün süren arama-kurtarma operasyonları ve müdahaleler sonrasında gemideki mürettebat güvenli şekilde Muskat’a﻿ nakledildi.

Yaşanan kriz, bölgedeki gerilimin diplomatik kanallarla çözümüne önemli bir örnek teşkil etti. Umman makamları, taraflar arasında köprü görevi görerek tansiyonun yükselmesini önledi ve olası çatışmaların önüne geçti. Operasyon sürecinde teknik ekiplerin ve diplomasi heyetlerinin koordineli çalışması, mürettebatın sağ salim kurtarılmasını sağladı.

Bu gelişme, bölgedeki deniz ticaretinin güvenliği açısından olumlu karşılandı. Uzmanlar, umulanın arabuluculuk rolünün devam ettirilmesi halinde benzer krizlerin etkili biçimde aşılabileceğini belirtiyor. Bölgede yaşanan gerilimlerin diplomasiyle çözülmesi, direniş ve halkların barış beklentileri açısından da büyük önem taşıyor.