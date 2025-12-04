  1. Ana Sayfa
Filistinli Gruplardan Refah Sınır Kapısının Tam Açılması İçin Kritik Çağrı

4 Aralık 2025 - 16:25
Filistinli gruplar, Refah sınır kapısının﻿ iki yönlü açılması için arabuluculara ve garantör ülkelere çağrıda bulunarak, İsrail’in tek yönlü geçiş sınırlamalarına karşı uyardı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistinli direniş ve siyasi gruplar, Refah sınır kapısının﻿ iki yönlü, özgürce kullanımını sağlamak üzere koordinasyon halinde arabuluculara ve garantör ülkelere çağrıda bulundu. Bu çağrı, İsrail’in mevcut ateşkes yükümlülüklerini manipüle ederek geçişleri kısıtlamaya yönelik tek taraflı hamlelerine karşı güçlü bir tepki olarak öne çıktı.

Grup temsilcileri, Refah kapısının sadece sınırdan çıkışlara değil, girişlerin de önünün açılmasına izin verilmesinin hem insani krizin hafifletilmesi hem de bölgesel barış dinamiklerinin güçlendirilmesi için zorunlu olduğunu vurguladı. İsrail’in kapıyı sadece çıkış yönünde açmaya dönük girişimlerinin, ateşkes sürecine zarar verdiği ve Filistin halkının ekonomik ve sosyal yaşamını olumsuz etkilediği belirtildi.

Bu uyarı, aynı zamanda garantör ülkelerden sürecin hakkaniyetli ve eşit şartlarda işlemesi için daha net ve aktif pozisyon alması talebini içeriyor. Filistinli gruplar, tam geçiş özgürlüğünün sağlanmasının kalıcı bir barışın anahtarlarından biri olduğu mesajını güçlendirdi. Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekildi.

