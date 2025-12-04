Lübnan’dan Normalleşme ve Barış Süreci Vurgusu, Netanyahu’dan Hizbullah’a Karşı Ekonomik İş Birliği İddiası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan﻿ tarafından Başbakan Nevaf Selam﻿ aracılığıyla yapılan resmi açıklamada, İsrail ile herhangi bir barış görüşmesi yürütülmediği﻿ net bir şekilde ifade edildi. Lübnan yönetimi, bölgede gerçek ve kalıcı bir barışın ancak kapsamlı bir müzakere süreciyle sağlanabileceğini vurguladı ve mevcut koşullarda normalleşme temaslarının anlam taşımadığını bildirdi.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu﻿, dün gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasının ardından Lübnan’la ekonomik iş birliği alanlarında fikir birliğine varıldığını iddia etti. Netanyahu’nun bu sözleri bölgedeki tansiyonu artırırken, Hizbullah ve Lübnan tarafı tarafından kesinlikle reddedildi.

Bu karşıt açıklamalar, bölgedeki gerilim ve diplomasi ortamının ne denli kırılgan olduğunu gösteriyor. Lübnan’ın barış ön koşullarına bağlı duruşu, direniş unsurlarının bölgedeki etkisini yansıtıyor. İsrail’in ise ekonomik iş birliği iddialarıyla sahada üstünlük sağlamaya çalıştığı değerlendiriliyor. Bölgede gerilimin düşürülmesi ancak tarafların samimi adımları ve direniş çizgisinin dikkate alınması ile mümkün olacak.