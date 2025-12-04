ABD Yetkilisinden Hizbullah Suikastının İsrail Operasyonlarını Geciktirdiği İddiası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerika’dan gelen bir yetkili, Hizbullah’a yönelik suikastın İsrail’in Lübnan sınırında planladığı askeri operasyonları geciktirdiği yönünde önemli değerlendirmelerde bulundu. Yetkili, suikastın Tel Aviv’in bölgedeki siyasi manevra alanını genişlettiğini ifade etti. Washington'ın, sınır bölgesinde Hizbullah’ın etkinliğinin sınırlandırılacağı bir "ekonomik bölge" oluşturma planı üzerinde çalıştığı ve bu amaçla taraflar arasında görüşmelerin başladığı bildirildi.

Bu diplomatik adımların, bölgedeki güç dengelerinin yeniden şekillenmesine zemin hazırladığı belirtiliyor. ABD yönetiminin bu süreçte hem İsrail’i hem de Lübnan’daki aktörleri kontrol altında tutmayı hedeflediği vurgulanıyor. Hizbullah’ın devre dışı bırakılması stratejisiyle ekonomik ve siyasi alanlarda etkisinin kırılması amaçlanıyor.

Uzmanlar, bu gelişmelerin Lübnan sınırında gerginliği azaltmak bir yana, yeni gerilim unsurlarını beraberinde getirebileceğine dikkat çekiyor. Ancak Washington’ın ve Tel Aviv’in ortak hedefi, Hizbullah’ın güçlenmesinin önüne geçmek ve bölgedeki nüfuzlarını artırmak yönünde. Direniş cephesinden gelen tepkiler ise henüz diplomatik görüşmelerin sonuçlarını ilgilendiren bir duruş sergilemeyi sürdürüyor.