ABD, Çin ile Ticaret Ateşkesini Korumak İçin Yaptırımlarda Esneklik Sağlıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerika Birleşik Devletleri, Çin ile varılan ticaret ateşkesini﻿ devam ettirmek amacıyla Pekin’e uyguladığı bazı yaptırım ve ihracat kontrol tedbirlerinden geri adım atmaya hazırlanıyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin istikrarının korunmasının öncelikli olduğu vurgulandı.

Bu gelişme, küresel ekonomik dengeler açısından oldukça kritik olarak görülüyor. ABD’nin bu yaklaşımı, karşılıklı ticaretin aksamasını önlemek ve Çin ile diplomatik ilişkileri daha sağlıklı bir zemine oturtmak amacı taşıyor. Amerika Başkanı Donald Trump’ın Nisan 2026’da planlanan Çin ziyareti ise iki ülke arasındaki bu olumlu ivmenin devam edeceğine işaret ediyor.

Uzmanlar, bu adımın Washington yönetiminin Çin politikasında daha yapıcı ve temkinli bir çizgi izleme kararı olduğunu belirtti. İki ekonomik dev arasındaki ticaret ateşkesinin, sadece bölgesel değil, küresel piyasalarda da olumlu yansımaları olması bekleniyor. Ancak bu sürecin sürdürülebilirliği, tarafların tutarlı diplomatik adımlarına bağlı kalacak.