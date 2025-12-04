BM’den Lübnan İçin Kritik Yerinden Edilme Uyarısı, Hükümetten İhmalkar Tavır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşmiş Milletler, bölgede artan gerilimlerin sonucunda İsrail’in Lübnan’a yönelik olası bir saldırısına karşı ciddi uyarılar yayımladı. BM yetkilileri, böyle bir senaryoda Lübnan’da yaklaşık bir milyon kişinin yerinden edilme riski bulunduğunu belirterek, acil durum planlarının devreye sokulduğunu açıkladı.

Ne var ki, Lübnan Başbakanı Nevaf Selam﻿ liderliğindeki geçici hükümetin bu uyarılara rağmen hazırlık yapmadığı belirtiliyor. Bakanlık yetkilileri, kendilerine bu yönde herhangi bir talimatın ulaşmadığını ifade ederek, devlet kurumları arasında koordinasyon ve kriz yönetimi eksikliğine işaret ediyor.

Uzmanlar, BM’nin erken uyarısının gözardı edilmesinin bölgesel istikrarı tehlikeye atacağını ve insani krizlerin derinleşmesine yol açabileceğini vurguluyor. Lübnan halkının maruz kalabileceği geniş çaplı yerinden edilme, sadece ülke içinde değil, komşu ülkelerde de ağır etkilere neden olabilir.

Bu tablo, Lübnan yönetiminin krizlere hazırlık konusunda yetersiz kalmasının yanı sıra, direniş ve halkın güvenliğinin sağlanmasında büyük riskler barındırdığını gösteriyor. Bölgede yaşanacak her olumsuz gelişme, direniş eksenindeki dengeleri yeniden şekillendirebilecek kritik sonuçlara yol açabilir.