Afganistan-Pakistan sınırında gerilim yeniden tırmanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Afganistan’ın Kandahar vilayeti sınırındaki Spin Boldak–Chaman geçidinde Taliban sınır güçleri ile Pakistan askerleri arasında çatışmalar dün akşam yeniden başladı ve bölgedeki gerilim hâlen yer yer devam ediyor. Her iki taraf da karşı tarafın çatışmayı başlattığını iddia ediyor.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Maalesef bu akşam Pakistan tarafı Spin Boldak bölgesinde saldırılara yeniden başladı. İslami Emir’in güçleri de buna karşılık vermek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

Yerel bir Taliban yetkilisi de Pakistan güçlerinin ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

Öte yandan Pakistan hükümeti farklı bir görüş paylaştı. Başbakanlık Sözcüsü Musharraf Zaidi, X üzerinden yaptığı açıklamada, “Taliban güçleri Chaman sınırında sebepsiz yere ateş açtı. Silahlı kuvvetlerimiz derhal ve sert bir şekilde karşılık verdi” dedi.

Görüntülerde, çatışmaların yaşandığı bölgelerde sivillerin güvenlik nedeniyle bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Bu gelişmeler, Afganistan-Pakistan sınırındaki uzun süredir devam eden gerginliği ve taraflar arasındaki güven bunalımını bir kez daha gözler önüne seriyor.