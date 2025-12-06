Hizbullah: İsrail’e verilecek her taviz işgali büyütür

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Parlamentosu’ndaki Hizbullah Hareketi temsilcisi İhab Hamade, Siyonist rejime verilecek her türlü tavizin işgalcilerin saldırganlığını ve açgözlülüğünü daha da artıracağı konusunda uyarıda bulundu. Hamade, Direniş’e Sadakat Bloku adına yaptığı açıklamada, “İsrail’e verilen her küçük ödün, bu rejimin iştahını kabartır ve yeni dayatmaların önünü açar” dedi.

El Cezire’ye konuşan Hamade, 27 Kasım 2024’te ilan edilen ateşkes anlaşmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Siyonist işgal güçlerinin bu mutabakata asla uymadığını vurguladı. Hamade’ye göre işgalci güçler ateşkes sürecini her fırsatta ihlal ederek Güney Lübnan’da gerginliği diri tutuyor.

Hamade, yürütülen görüşmelerin Güney Lübnan’da Litani Nehri’nin güneyindeki coğrafi alanlarla ilgili olduğunu, ancak Siyonist rejimin her zamanki gibi sahte vaatlerle zaman kazanmaya çalıştığını belirtti.