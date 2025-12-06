BM: Gazze’de insanlar, hayatta kalma ile belirsizlik arasında mücadele veriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Owomuhangi, New York’taki BM Genel Merkezi’nde gazetecilere Gazze'den video konferansla açıklamalarda bulundu.

Gazze’deki ateşkese rağmen halkın “hayatta kalma ile belirsizlik arasında nefesini tutmuş halde” mücadele vermeye çalıştığını vurgulayan Owomuhangi, “Gökyüzü daha sessiz ama travmalar hala gürültülü.” ifadesini kullandı.

Owomuhangi, ateşkesin Gazze’deki kadınlar ve kızlar için savaşın sonu anlamına gelmediğine işaret ederek “Fiziksel, duygusal veya ekonomik olarak bitmiş değil. Çoğu aile hala açlık ve hastalıkların her gün tehdit ettiği aşırı kalabalık barınaklarda yaşıyor.” dedi.

"Gazze'de 57 binden fazla hanenin reisinin artık kadın olduğuna" dikkati çeken Owomuhangi, bu insanların birçoğunun, çocuklarını geçindirecek geliri olmayan, son derece savunmasız durumdaki kişilerden oluştuğunun altını çizdi.

Owomuhangi, “Ve şimdi kış yağmurları ve seller, acılara yeni bir katman ekliyor. Bir mülteci kampında, bir anne bana çadırında su birikintisinin olduğu yeri gösterdi, ‘Bebeğim burada uyuyor. Islanmasın ve üşümesin diye onu bütün gece kucağımda tuttum.’ dedi.” ifadelerine yer verdi.