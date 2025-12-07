Güney Afrika Filistin Pasaportu Sahiplerine Vize Muafiyetini Kaldırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Güney Afrika İçişleri Bakanlığı Filistin pasaportuyla seyahat edenlere tanıdığı 90 günlük vize muafiyetini iptal etti Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bu kararın dış aktörler tarafından gerçekleştirilen sistematik istismarlar nedeniyle alındığı belirtildi Bakanlık yaptığı değerlendirmede vize muafiyetinin göç kontrolü ve ulusal güvenlik açısından ciddi riskler doğurduğunu vurguladı Özellikle "gönüllü göç" çabaları adı altında çeşitli grupların bu uygulamadan faydalanarak yasadışı göçü artırdığı kaydedildi Yeni düzenlemeyle birlikte Filistin pasaportu sahipleri Güney Afrika’ya yapacakları seyahatlerinde artık önceden vize başvurusunda bulunmak ve onay almak zorunda kalacaklar Bu değişikliğin ülkedeki göç yönetimini sıkılaştırma ve güvenlik politikalarını güçlendirme amacı taşıdığı ifade edildi.