ABD Ukrayna’ya Asker Gönderme Planı Yok Diye Netleştirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Washington’dan gelen açıklamaya göre, Ukrayna’daki savaş kritik bir dönemece girmiş durumda. ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Keith Kellogg, konuşmasında olası bir askeri müdahalenin gündemde yer almadığını belirtti. Kellogg, savaşın çözümünün “toprak statüsü” ve “nükleer santralin kontrolü” gibi hassas meselelerin üzerinde uzlaşılmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Kellogg’un anlatımı, diplomasinin ön planda tutulduğu ve doğrudan çatışmaya ABD’nin katılmayı reddettiği bir stratejiyi yansıtıyor. Özel temsilci, savaşın son aşamasının yakın olduğuna dair umutlu açıklamalar yaptı ancak uzlaşmanın karmaşıklığına dikkat çekti. Toprak bütünlüğü ve nükleer güvenlik konuları, uluslararası aktörlerin de ortak hassasiyet gösterdiği başlıklar olarak öne çıkıyor.

Bu açıklamalar, ABD’nin çatışmaya askeri müdahale yapmadan diplomatik ve stratejik destekle süreci etkileme niyetinde olduğunu ortaya koyuyor. Ukrayna’nın hayati önemdeki nükleer santralinin kontrolünün savaşı çözmede kilit faktör olduğu vurgulanırken, bölgedeki statü meselesinin ise kalıcı barışın sağlanmasında en zor aşama olduğu anlaşılıyor.

ABD’nin güçlü askeri varlığı ve stratejik etkisi, savaş meydanından ziyade masada daha belirleyici bir rol üstleneceğinin sinyallerini veriyor. Bu durum, sahada tansiyon yüksekken diplomasi kanalının önemini herkesin daha iyi anlaması gerektiğini gösteriyor.