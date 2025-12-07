ABD Savunma Bakanı Hegseth’in Signal Üzerinden Hava Saldırısı Planlarını Paylaşması Krize Yol Açtı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Savunma Bakanlığı’nın kendi içinde yürüttüğü soruşturma, Bakan Pete Hegseth’in Yemen’deki operasyonlarla ilgili hassas bilgileri Signal adlı uygulamada paylaştığını ortaya çıkardı. Bu durumun, askerlerin güvenliğini tehlikeye attığı ve operasyonların gizliliğini zedelediği raporda net şekilde vurgulandı. Genel Müfettişlik, bu davranışın kabul edilemez olduğunu ve ciddi sonuçları olabileceğini belirtiyor.

Senatör Mark Warner ise sert tepki göstererek, Hegseth’in görevden alınması için çağrıda bulundu. Warner, böyle bir ihmalkâr tutumun ABD Silahlı Kuvvetlerine ve ulusal güvenlik politikalarına zarar verdiğini savundu. Raporda ayrıca, güvenlik prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve mesajlaşma araçlarının kullanımında daha sıkı denetimler yapılması gerektiği önerildi.

Bu olay, dijital çağda devlet güvenliğini tehdit edebilecek yeni risklerin altını çiziyor. Bakanın kişisel iletişim aracı olarak şifreli uygulamayı seçmesi, geleneksel gizlilik ve güvenlik protokollerinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılıyor. ABD’nin askeri operasyonlarında bilgi güvenliğinin sağlanması bir kez daha kritik bir öncelik olarak gündeme geldi.

Bakan Hegseth’in geleceği ise kamuoyu ve siyasetin baskısıyla şekillenmeye devam ediyor. Bu skandal, devlet içinde sorumluluk ve disiplinin ne denli önemli olduğunu gösteren çarpıcı bir örnek olarak kayda geçti.