Hamas Lideri Halid Meşal’den İstanbul’da Güçlü Mesaj: Gazze Direnişi ve Filistin Birliği

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İstanbul’da düzenlenen önemli bir konferansta konuşan Halid Meşal, Gazze’nin kaderini el birliğiyle belirlemenin gerekliliğine dikkat çekti. Meşal, direnişin silahının korunması konusundaki vurgusuyla, Filistin halkının özgürlüğüne giden yolda bu silahın temsil ettiği gücün vazgeçilmez olduğunu dile getirdi. Yönetimdeki parçalanmışlığın sona erdirilmesi gerektiğini söyleyen Meşal, Filistinli gruplar arasında birlik ve ortak hareket çağrısında bulundu.

Aynı zamanda dışarıdan dayatılan her türlü vesayet ve müdahaleye karşı kararlılıklarını açıklayan Meşal, Filistin üzerindeki vesayet planlarını reddettiklerini açıkça ifade etti. Bu söylem, halkın kendi kaderini tayin etme hakkının dış müdahalelerle engellenemeyeceğini güçlü bir şekilde ortaya koydu. Konferans boyunca direnişin stratejik önemine ve Filistin mücadele birliğinin koşullarına dair detaylı analizlerde bulundu.

Meşal’in mesajları, Filistin hareketi içinde sahadaki direniş gücünün korunmasının yanı sıra siyasi birlik ve dış müdahelelerden bağımsızlık ilkelerinin de ne kadar yaşamsal olduğunu gösterdi. İstanbul’dan yükselen bu net ses, Filistin mücadelesine olan bağlılığın ve umudun halen güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Direniş cephesindeki bu kararlılık, bölgesel barış sürecine yön verecek önemli dinamiklerden biri olarak öne çıkıyor.