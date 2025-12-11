Küba ve Venezuela'dan ABD'nin Tanker Baskınına Sert Tepki: "Uluslararası Hukuk İhlali"

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küba ve Venezuela, Karayipler bölgesinde ABD güçlerinin bir petrol tankerine müdahalesini sert biçimde kınadı. Her iki ülke, bu operasyonu uluslararası hukuk normlarına açık bir aykırılık ve korsanlık olarak değerlendirdi. ABD’nin Karayipler’deki bu hamlesi, bölgedeki egemenlik haklarına karşı ciddi bir saldırı olarak algılanıyor.

Küba ve Venezuela resmi açıklamalarında, ABD'nin müdahalesinin bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğinin altını çizdi. Ayrıca, bu tarz hukuksuz uygulamaların uluslararası toplumun meşru çıkarlarını hiçe saydığı vurgulandı. Tankerin hedef alınması, aslında bölgedeki ekonomik bağımsızlık ve enerji egemenliğine yönelik doğrudan bir darbe olarak yorumlanıyor.

Bu gelişme, ABD'nin Karayipler üzerindeki etkisini sürdürme isteğiyle örtüşürken, söz konusu hareket küresel güç dengelerinde yeni gerilimlerin fitilini ateşleyebilir. Küba ve Venezuela’nın direniş pozisyonu, bölgedeki diğer ülkeler tarafından da yakından izleniyor ve ABD’ye karşı artan dayanışma sinyalleri geliyor.

Uzmanlar, bu tarz girişimlerin, uluslararası hukuk ve egemenlik hakları konusunda daha net ve caydırıcı tutumların geliştirilmesini zorunlu kılacağını belirtiyor. Milletlerarası arenada yaşanan bu tür ihlaller, direnişin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.