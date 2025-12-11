Venezuela’da Artan Baskıya Karşı Ulusal Direniş Hamlesi Genişliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Venezuela’nın egemenlik mücadelesi yeni ve kritik bir sürece girdi. Caracas yönetimi, son haftalarda Karayipler’de artan ABD askerî devriyeleri, bölgeye yapılan yeni sevkiyatlar ve Washington’un sertleşen açıklamalarını “ülkenin iç işlerine müdahale girişimi” olarak değerlendiriyor. Buna karşılık hükümet yetkilileri, ulusal bütünlüğün korunması için hem halkı hem de devlet kurumlarını kapsayan geniş tabanlı bir direniş stratejisinin devreye alındığını duyurdu.
Devlet Başkanı Nicolás Maduro, son ulusal güvenlik toplantısında, “Venezuela’nın kaderine yalnızca Venezuela halkı karar verir” diyerek ülke genelinde savunma hazırlıklarının güçlendirildiğini belirtti. Maduro, ABD’nin bölgesel baskı politikalarının yalnızca Venezuelalıları daha sıkı bir şekilde kenetlediğini vurgularken, ordunun da olası provokasyonlara karşı teyakkuzda olduğunu ifade etti.
Hükümet kaynakları, yerel yönetimlerden topluluk örgütlerine kadar uzanan geniş bir yapı içinde koordinasyonun artırıldığını, özellikle sınır bölgelerinde acil durum senaryolarının güncellendiğini aktarıyor. Bu kapsamda sivil dayanışma ağlarının da yeniden organize edildiği ve toplumun farklı kesimlerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütüldüğü bildiriliyor.
Caracas, uluslararası arenada ise müttefik ülkelerle diplomatik temaslarını yoğunlaştırarak ABD’nin baskı hamlelerine karşı hukuki ve siyasi zeminlerde yanıt vermeye hazırlanıyor. Hükümet yetkilileri, Venezuela’nın “yeni bir bağımsızlık sınavı” ile karşı karşıya olduğunu belirtirken, mevcut koşulların ulusal direniş iradesini daha görünür kıldığını ifade ediyor.
