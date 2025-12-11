Venezuela’da Artan Baskıya Karşı Ulusal Direniş Hamlesi Genişliyor

Devlet Başkanı Nicolás Maduro, son ulusal güvenlik toplantısında, “Venezuela’nın kaderine yalnızca Venezuela halkı karar verir” diyerek ülke genelinde savunma hazırlıklarının güçlendirildiğini belirtti. Maduro, ABD’nin bölgesel baskı politikalarının yalnızca Venezuelalıları daha sıkı bir şekilde kenetlediğini vurgularken, ordunun da olası provokasyonlara karşı teyakkuzda olduğunu ifade etti.

Hükümet kaynakları, yerel yönetimlerden topluluk örgütlerine kadar uzanan geniş bir yapı içinde koordinasyonun artırıldığını, özellikle sınır bölgelerinde acil durum senaryolarının güncellendiğini aktarıyor. Bu kapsamda sivil dayanışma ağlarının da yeniden organize edildiği ve toplumun farklı kesimlerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütüldüğü bildiriliyor.

Caracas, uluslararası arenada ise müttefik ülkelerle diplomatik temaslarını yoğunlaştırarak ABD’nin baskı hamlelerine karşı hukuki ve siyasi zeminlerde yanıt vermeye hazırlanıyor. Hükümet yetkilileri, Venezuela’nın “yeni bir bağımsızlık sınavı” ile karşı karşıya olduğunu belirtirken, mevcut koşulların ulusal direniş iradesini daha görünür kıldığını ifade ediyor.