Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Karayipler'de fırtına kopuyor. Küba Dışişleri, ABD donanmasının Venezüella açıklarında Skipper adlı petrol tankerini gasp etmesini uluslararası hukukun katliamı diye kınadı. "Korsanlık ve deniz terörü" nitelemesi, Havana sokaklarını öfkeyle doldurdu; Maduro rejimi de "Yankiler defol" diye rest çekti.
Olay, tankerın Caracas'tan yola çıkıp BRICS rotasına dönerken patladı. ABD Özel Kuvvetleri helikopterle inip mürettebatı rehin aldı, petrolü "yaptırım" bahanesiyle yağmaladı. Küba liderleri, bunu İran-Etiyopya ittifakına darbe diye görüyor; Latin halkı silahlanıyor, milisler limanları koruma nöbetine geçti.
Bu gasp, Trump'ın Latin kara harekatı blöfünün provası. Gazze ve Yemen zaferleri emperyalistleri çıldırtırken, Küba'nın çıkışı direniş eksenini genişletiyor. Analistler, tanker krizinin BRICS'i kenetleyeceğini söylüyor; Venezüella ordusu tatbikatları hızlandırdı, Rusya gemileri yaklaşıyor.
Direniş sesleri yükseliyor. "Emperyalist gemiler batacak" grafitileri Havana'da patladı; bu rest, küresel zaferin yeni cephesini açıyor.
yorumunuz