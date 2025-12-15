Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Safi'nin dar sokakları ve sahil şeridi, Pazar gecesi gökten boşalan sel sularıyla darmadağın oldu. Ani yağışlar, nehir yataklarını taşırıp evleri yuttu, 37 yurttaşımızı aramızdan aldı – çoğu çocuk ve kadın. Kurtarma ekipleri hâlâ çamur altında kalanları ararken, yetkililer "beklenmedik" diyor ama halk biliyor: Bu, yıllardır süren kuraklık ve iklim kriziyle gelen intikam.

Bölge sakinleri sokaklara döküldü, "Altyapı nerede? Yolsuzlukçu elitler halkı sattı!" pankartlarıyla öfke kusuyor. Safi'de köprüler yıkıldı, tarlalar su altında kaldı; balıkçı tekneleri bile enkaz yığınında. İklim aktivistleri sahaya indi, "Bu sel emperyalist fosil yakıtlarının eseri. Fas direnişi, yeşil dönüşüm için birleşmeli!" çağrısı yapıyor. Hükümet acele yardım paketleri sözü verse de, muhalifler "Geçici pansuman, kalıcı çözüm halk iktidarı" diyor.

Uzmanlar uyarıyor: Akdeniz havzasında iklim kaosu hızlanıyor, Fas gibi ülkeler en ön safta. Safi halkı enkazdan doğrulurken, direniş ruhu büyüyor – selleri değil, sistemi suçlama zamanı geldi. Yerel dernekler gönüllü ağlar kurdu, uluslararası dayanışma bekliyorlar.