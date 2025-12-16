Velayeti'den ABD'ye Kafkasya Uyarısı: Trump Koridoru Direniş Hattını Delme Tuzağı

News ID: 1762568

İran Devrim Lideri'nin danışmanı Ali Ekber Velayeti, Washington'un Kafkasya'da kurcaladığı "Trump Koridoru" projesinin askeri üs ve güvenlik ağı örmek için kılıf olduğunu ifşa ederek, emperyalistlerin direniş eksenini kuşatma planını deşifre etti.