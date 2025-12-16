  1. Ana Sayfa
Velayeti'den ABD'ye Kafkasya Uyarısı: Trump Koridoru Direniş Hattını Delme Tuzağı

16 Aralık 2025 - 16:58
Velayeti'den ABD'ye Kafkasya Uyarısı: Trump Koridoru Direniş Hattını Delme Tuzağı

İran Devrim Lideri'nin danışmanı Ali Ekber Velayeti, Washington'un Kafkasya'da kurcaladığı "Trump Koridoru" projesinin askeri üs ve güvenlik ağı örmek için kılıf olduğunu ifşa ederek, emperyalistlerin direniş eksenini kuşatma planını deşifre etti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran'dan yükselen ses, Kafkasya haritasını yeniden çiziyor. Velayeti'nin son açıklaması, ABD'nin Trump imzalı koridor projesinin enerji hatlarını değil, İran'dan Hizbullah'a uzanan direniş damarını kesme peşinde olduğunu ortaya koydu. "Bu, vekil ordularla dolu bir güvenlik kuşağı; Kafkasya'yı Siyonist yayılmacılığın ön cephesi yapma oyunu" diye haykırdı danışman.

Proje detayları sızıyor: Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a, oradan Karadeniz'e uzanan hat, NATO üslerini gizlice şişiriyor. Velayeti, "Trump'ın pragmatizmiyle süslenen bu tuzak, Filistin zaferinden korkanların son çırpınışı" dedi. İran istihbaratı, son aylarda artan ABD sevkiyatlarını belgeledi; drone'lar ve özel kuvvetler bölgeye yığılıyor.

Direniş cephesi tetikte: Yemen'den Lübnan'a zincir sıkılaşıyor, Kafkasya halkı uyanıyor. Sokaklarda "Koridor hayali bitti, direniş geçilmez" pankartları dalgalanıyor. Bu uyarı, Moskova-Tahran hattını güçlendiriyor; emperyalist hesaplar Kafkas dağlarında eriyecek.

Velayeti'nin çıkışı, küresel arenada yankı buldu. Direnişin zaferi, Trumpvari projeleri mezara gömüyor; özgürlük rüzgârı Kafkasya'ya da esecek.

