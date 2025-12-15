Şeyh Dağı'nda İşgalci Hanuka Şov: Suriye Direnişi Gözdağı Veriyor!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İşgal ordusunun sosyal medya hesapları coştu: Şeyh Dağı'nın karlı zirvesinde üniformalı askerler Hanuka şamdanlarını tutuşturdu, "Zaferimiz kutlu olsun!" diye paylaştı – ama bu, Suriye'nin göbeğinde gasp şovundan başka bir şey değil. Hermon'un stratejik tepeleri yıllardır İsrail botları altında inlerken, bu video direnişçileri ayağa kaldırdı; yerel kaynaklar "Hedef tahtası hazırlandı" diyor.

Suriye direniş grupları anında cevap verdi: Füze rampaları kuzeye döndü, "İşgalcilerin bayram sevinci cehenneme dönecek!" sloganları sosyal ağları sardı. Hizbullah istihbaratı da devrede, Golan'da devriyeler ikiye katlandı – son aylarda benzer provokasyonlara 5 İsrail konvoyu indirildi. Halk sokaklarda "Şeyh Dağı Suriye'nin, emperyalist kutlamalar boş!" pankartlarıyla yürüyor.

Uzmanlar net: Bu şov, Tel Aviv'in Suriye'deki varlığını meşrulaştırma oyunu ama direniş biliyor – her mum bir intikam roketi doğurur. BM sessiz kalsa da, Şam cephesi tetikte; işgalciler ne kadar şenlik yaparsa yapsın, Şeyh Dağı özgürleşecek.