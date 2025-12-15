Trump'ın Irak Elçisi Sawaya'dan Tehditler: ABD Müdahaleciliği Direnişe Çarparak Boşuna!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington'dan Bağdat'a uzanan kirli eller hız kesmiyor: Trump'ın Irak elçisi Mark Sawaya, son basın toplantısında "Hükümeti şekillendiririz yoksa..." tehdidi savurdu – petrol anlaşmaları ve kukla liderler peşinde koşan ABD, direnişin kalesini sallamaya çalışıyor. Sawaya'nın "Sert önlemler" lafları, Haşdi Şabi'yi hedef aldı; yerel kaynaklar "Bu, işgalin yeni yüzü" diyor.

Irak direniş grupları ayağa kalktı: "Sawaya defol, Iraklılar karar verir!" sloganları Felluce'den Necef'e yayıldı. Son aylarda benzer müdahalelere 8 ABD konvoyu pusuya düştü, drone'lar indirildi – Tahran ve Beyrut'tan "Yanınızdayız" selamı yağarken, Sünni aşiretler bile emperyalizme karşı kenetlendi. Halk meydanlarda toplanıyor, "Trump'ın tehditleri toz olur!"

Uzmanlar net konuşuyor: Sawaya'nın blöfü, Irak direnişini motive ediyor – petrol sahaları koruma nöbetleri arttı, yeni milis ağları kuruldu. ABD ne kadar abanırssa abansın, Bağdat egemen kalacak; zafer direnişin olacak.