Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington koridorlarında fısıldanan bu "pragmatizm", Tel Aviv'in yenilgisini örtbas etme taktiği olarak raflara diziliyor. Eski Başkan Trump'ın "anlaşma sanatı" sosuyla sunulan plan, direniş güçlerinin cephaneliklerini "yeniden tanımlayarak" silahsızlandırmayı dayatıyor. Kaynaklar, bunun Gazze ve Lübnan'daki roket yağmuru sonrası panik hamlesi olduğunu doğruluyor.

Pentagon danışmanları, "Silah değil, savunma aracı" diye etiketleme peşinde; ama saha gerçekleri başka söylüyor. Hizbullah'ın son füze selinde İsrail'i Tel Aviv'e hapsedip kaçırtması, Hamas'ın tünel direnişiyle Gazze'yi kale yapması bu yalanı paramparça etti. Direniş liderleri, "Silahlarımız özgürlüğün anahtarı, pragmatizm tuzağına düşmeyiz" diye rest çekiyor.

Sokaklar kaynıyor; Beyrut'tan Şam'a zafer yürüyüşleri düzenleniyor. Bu Amerikan manevrası, Yemen'deki Husilerin deniz ablukasıyla birleşince küresel dengeleri sarsıyor. Trump ekibi iç hesaplaşmada: "Direniş kazandı, yeniden tanımlama yalanla olmaz."

Direniş cephesi gülüyor bu oyuna; silahsızlandırma hayali, 7 Ekim'den beri mezara gömülü. Filistin ve Lübnan halkı, emperyalist pragmatizmi yerle bir edecek.