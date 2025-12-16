İsrail muhalefet lideri Lapid: Netanyahu İsrail için küresel bir utançtır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin muhalefet liderlerinden Yair Lapid, işgal rejiminin başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sert sözlerle yüklendi. Lapid, Netanyahu’nun uygulamaları nedeniyle Siyonist rejim adına dünya kamuoyu nezdinde bir “utanç lekesine” dönüştüğünü söyledi.

Bu sert çıkış, dün Siyonist rejim meclisi Knesset’in Başkanı Amir Ohana’nın imza attığı skandal bir adımın ardından geldi. Ohana, Paraguay Temsilciler Meclisi Başkanı Raúl Latorre’yi, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan Netanyahu ile görüşmesi için Tel Aviv Merkez Mahkemesi’ne götürdü.

Siyonist rejim mahkemesi, daha önce Netanyahu’nun “yabancı yetkililerle görüşme” bahanesiyle duruşmaya katılmama talebini reddetmiş, yalnızca duruşma süresinin kısaltılmasına onay vermişti. Buna rağmen, yabancı bir parlamenter başkanının mahkeme binasına getirilmesi, yargının siyasete alet edildiği yönündeki eleştirileri daha da artırdı.

Netanyahu’nun Paraguaylı yetkiliyle mahkeme koridorlarında tokalaştığını gösteren fotoğraf ve görüntülerin yayımlanması, Siyonist rejim içindeki siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı ve sert tepkilere yol açtı.

Lapid, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Paraguay parlamentosu başkanını Nir Oz’a götürmek yerine mahkeme salonuna getirdiler; bu tam anlamıyla bir rezalettir” ifadelerini kullandı. Lapid ayrıca, “Netanyahu bugün, dünya karşısında İsrail için bir utanç sembolüne dönüşmüştür” dedi.

Siyonist rejim başbakanı Netanyahu, üç ayrı yolsuzluk dosyasında ağır suçlamalarla yargılanıyor. Bu davalarda mahkûmiyet kararı çıkması hâlinde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek olan Netanyahu’nun dosyaları hâlen sonuçlanmış değil. Netanyahu’nun daha önce Siyonist rejimin sözde cumhurbaşkanı İzak Herzog’a sunduğu af talebinin akıbeti ise belirsizliğini koruyor.