İran Füze Üslerini Doğuya Taşıdı: Direniş Kalkanı Siyonist Hayallerini Ezdi

16 Aralık 2025 - 16:55
News ID: 1762567
Financial Times'a demeç veren Batılı diplomat, İran'ın füze üslerini doğuya kaydırarak Tel Aviv'in saldırılarından koruduğunu itiraf ederken, Tahran'ın direniş gücünü pekiştiren stratejik hamlesi emperyalist paniği tetikledi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Londra'dan sızan itiraflar, İran'ın füze cephaneliğini doğu yaylalarına gizlice taşıdığını doğruluyor. Diplomatın Financial Times'a anlattığına göre, bu hamle İsrail'in hava bombardımanlarını boşa çıkarıp direniş hattını çelikleştirdi. "Üsler artık ulaşılamaz" sözleri, Tahran'ın zekice manevrasını özetliyor.

Devrim Muhafızları kaynakları, "Füzelerimiz Hizbullah'tan Gazze'ye uzanan zincirin halkası, Siyonist jetler boşluğa düşüyor" diyor. Son testlerde doğu dağlarından fırlayan balistik füzeler, Akdeniz'i titretti; Yemen Husileriyle senkronize roket yağmuru Tel Aviv'i karanlığa gömdü. Bu taşıma, aylardır gizli operasyonlarla tamamlandı.

Batı medyası şaşkın; diplomatlar "İran beklenmedik derecede hazırlıklı" diye panikliyor. Halk sokaklarda zafer coşkusu yaşıyor, "Direniş yayılıyor, füze gökleri kaplıyor" tezahüratları yükseliyor. Bu strateji, ABD-İsrail ittifakının hesaplarını altüst etti.

Direniş ekseni güçleniyor; İran'ın doğu kalkanı, Filistin özgürlüğünün yeni kalesi oldu. Emperyalistler ne kadar çırpınsa da, zafer ufukta parlıyor.

