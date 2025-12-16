Siyonist İsrail'de "sürü casusluğu" krizi: İran'a gönüllü bilgi aktarımı başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’a yakın kaynakların aktardığına göre, Shin Bet içinde son dönemde dolaşımda olan gizli bir belge, İsrail toplumunda “sürü casusluğu” olarak adlandırılan ciddi bir olguyu ortaya koyuyor. Belgeye göre, artık tekil ve istisnai olaylarla değil, çok sayıda Siyonist vatandaşın özellikle internet ve sosyal medya üzerinden aktif ve çoğunlukla gönüllü olarak İran istihbaratına bilgi aktardığı sistemli bir süreçle karşı karşıyayız.

Belge, bu kişilerin motivasyonlarını da inceliyor. Bazıları için finansal çıkar ön plandayken, diğer gruplar Siyonist rejimin politikalarına ideolojik muhalefet veya toplumda hissettikleri eşitsizlik ve ayrımcılık nedeniyle işbirliği yapıyor. Ayrıca kişisel hesaplaşma veya intikam gibi sebeplerle gönüllü olanlar da belgede tespit edilmiş durumda.

Belgede vurgulanan en endişe verici husus, bu davranışın toplumun bazı kesimlerinde “normalleşmiş” olması. Yani, geleneksel düşman olarak gördükleri bir tarafa bilgi vermekten çekinmiyorlar; hatta çoğu zaman düşük ücret karşılığında dahi sıradan ya da hassas bilgileri İran’a aktarmaya hazırlar.

Aktarılan bilgiler, oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Basit düzeyde askeri birimlerin yerleşim bilgileri, sınırdaki askerlerin ruh halleri ve kamuya açık askeri hareketlerden, hassas ve gizli düzeydeki güvenlik ve askeri tesisler ile kişilerle ilgili bilgilere kadar uzanıyor. Bu bilgiler, İran’ın istihbarat operasyonları ve psikolojik ya da siber operasyon planlamasında kullanılabilecek bütüncül bir tablo sunuyor.

Kaynak, Shin Bet’in bu olguyu kontrol etmekte ciddi zorluk yaşadığını belirtiyor. Yöntemlerin şifrelenmiş iletişim kanalları ve anonim platformların kullanımıyla birleşmesi, bu bağlantıların tespitini ve takibini neredeyse imkânsız hale getiriyor. Belge, bu durumun Siyonist rejim için bir “stratejik zafiyet” olduğunu ve iç güvenlik protokollerinin yeniden tanımlanması ile toplumsal düzeyde eğitim ihtiyacını acil hale getirdiğini vurguluyor.