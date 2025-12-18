BAE destekli militanlardan Siyonist rejimle kirli pazarlık: İsrail'i tanıma vaadi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejim medyası, Yemen’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK) temsilcilerinin, bölgesel ve uluslararası destek sağlamak amacıyla İsrail yetkilileriyle temas kurduğunu bildirdi. Haberlere göre söz konusu temaslarda, Güney Yemen’in sözde “bağımsızlığı” sağlandığı takdirde Siyonist rejimin tanınacağı yönünde taahhütte bulunuldu.

Siyonist rejime bağlı İsrail Kamu Yayın Kurumu tarafından aktarılan bilgilere göre, Güney Yemen’deki diplomatik bir kaynak, Siyonist rejimi Aden merkezli ayrılıkçı projenin desteklenmesine çağırdı. Kaynak, böyle bir desteğin “ortak ajandayı güçlendireceğini” öne sürdü.

Bu gelişmeler, BAE’nin açık desteğiyle hareket eden ve Yemen’in güneyinin ayrılmasını hedefleyen Güney Geçiş Konseyi’nin, Aden başta olmak üzere ülkenin güneyinde geniş alanlarda kontrol sağlamasıyla eş zamanlı yaşandı. Söz konusu bölgeler, daha önce Suudi Arabistan destekli hükümetin merkezleri olarak biliniyordu.

Aynı diplomatik kaynak, Siyonist rejimden sağlanacak desteğin, “Aden Körfezi ve Babülmendep’te deniz yollarının korunması, İran silahlarının Ensarullah’a ulaştırılmasının engellenmesi ve Sana ile iş birliği yapan Müslüman Kardeşler’e bağlı hücrelerle mücadele” gerekçeleriyle meşrulaştırılmaya çalışıldığını iddia etti.

Ancak burada altı çizilmesi gereken gerçek şudur: Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin deniz operasyonları hiçbir zaman uluslararası deniz ticaretini hedef almamış, yalnızca işgalci Siyonist rejime ait gemiler ile onu destekleyen unsurlara yönelik gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar, tamamen Gazze’ye destek ve işgalci rejimi saldırılarını durdurmaya zorlamak amacı taşımaktadır.

Haberde ayrıca, BAE destekli ayrılıkçı güçlerin, sözde “yeni devlet” inşası için askeri, güvenlik ve ekonomik alanlarda Siyonist rejimin desteğine ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Kaynak, taraflar arasında “ortak düşmanlar” bulunduğunu ileri sürdü.

İngiliz The Times gazetesinin yayımladığı bir rapora göre ise, Güney Geçiş Konseyi temsilcileri, Siyonist rejim muhataplarına Güney Yemen’de “bağımsızlık” sağlanması halinde İsrail’i tanıyacaklarını iletti. Bu adımın, İbrahim Anlaşmaları’na katılma hedefinin bir parçası olduğu belirtildi. Söz konusu anlaşmaların, ABD Başkanı Donald Trump döneminde dayatıldığı hatırlatıldı.