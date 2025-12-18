İran Cumhurbaşkanı: ABD’nin aşağılayıcı taleplerini kabul etmeyeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın Birciyend kentinden gelen habere göre, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ulusal Uzlaşma Hükûmeti’nin Khorasan-Cüneyh bölgesine gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında, yerel yatırımcılar ve ekonomik aktörlerle bir araya geldi. Toplantıda gündeme gelen sorunlara değinen Pezeşkiyan, “Savaş arayışında değiliz ancak ABD’nin aşağılayıcı taleplerine boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı, görev süresinin başındaki zorlukları anlatarak, “İlk günden itibaren sağdan soldan sorunlar yağdı. İsmaîl Heniye şehit edildi ve ardı ardına yeni krizlerle karşılaştık. Kuraklık da eklenmişti, sonra Allah bir miktar yağmur gönderdi ve en azından susuzluk krizinden kurtulduk” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, zor durumların içinde hayrın gizli olduğunu vurgulayarak, “Bu zorluklar bizi uyanık kıldı, akıl ve iradeyi güçlendirdi; her koşulda ülkenin direncini ve kalkınmasını korumalıyız” dedi.

Yönetim Reformları ve Yetki Paylaşımı konusuna değinen Pezeşkiyan, yöneticilere gerekli yetkilerin verildiğini ve eksiklik olması durumunda il ve yönetim düzeyine daha fazla yetki devredileceğini belirtti. Halkın ve seçkinlerin yönetim kapasitesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Ülkeyi sadece belirli bir grup inşa etmez. Buradaki herkes cumhurbaşkanı, bakan ve il yöneticisi olabilir; yeter ki fırsat verilerek yetenekler ortaya çıksın” dedi.

Cumhurbaşkanı, bölgedeki potansiyeli de şöyle aktardı: “Khorasan-Cüneyh’in sahip olduğu altyapı adeta bir altın değerindedir; madenlerden Afganistan komşuluğuna, Pakistan’a yakınlıktan Çabahar’a ulaşım ve okyanus bağlantısına kadar büyük fırsatlar mevcut. Kuzey ülkeleri de buradan denize ulaşmak istiyor; bu fırsat nadirdir.”

Ulaşım ve Enerji Projeleri konusunda Pezeşkiyan, bölgedeki demiryolu projelerine hız verileceğini ve hükümetin tüm imkanlarıyla desteklediğini vurguladı. Önceliklendirme mantığını açıklayan Cumhurbaşkanı, kaynakları parçalayarak değil, kritik projelere yönlendirerek hızlı sonuç alınması gerektiğini belirtti. Özellikle demiryolunun ticaret ve madenlerin taşınmasında hayati önemde olduğunu söyledi.

Enerji alanında yaşanan açığı anlatan Pezeşkiyan, “Hükûmeti devraldığımızda 20 bin megavat elektrik açığı vardı, yağmur gelmedi, hidroelektrik santrallerin katkısı yarı yarıya azaldı ve açığımız 30 bin megavata ulaştı. Öncelikle tüketimi azaltmak gerekiyor; hükümetten başlamalıyız” dedi. Ayrıca güneş enerjisi yatırımlarının hızlandırıldığını ve 3 bin megavatlık panel kurulumunun tamamlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, Kapsamlı Altyapı ve Yatırım Projeleri’ni de açıkladı:

Beyaz ve kırmızı et üretim zincirinin tamamlanması için 1.100 milyar tümene yatırım yapılacak, 125 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak.

OTR ve TBR ağır lastik fabrikası kurulacak ve PCR-SUV lastik üretimi kapasitesi artırılacak; 22.000 milyar tümene ve 30 milyon dolarlık yatırım ile 1.800 doğrudan, 5.500 dolaylı istihdam sağlanacak.

Qaenat’ta 800.000 ton/yıl kapasiteli çelik ingot tesisi faaliyete geçirildi.

Abad Rahân Pars şirketinin altın ingot üretim ve işleme tesisi tamamlandı; 3.000 milyar tümene yatırım ile 370 kişiye istihdam sağlanacak, hammadde ihracatı azaltılacak ve yerel refah artırılacak.

Pezeşkiyan, bilimsel ve teknolojik yaklaşımın önemine dikkat çekerek, “Görünen en son teknolojiye sahip olursak, hedefe ulaşırız. Kalkınma hedeflerimizde zirveyi göreceğiz; yönetimde, sanayide, her alanda en iyiyi hedefleyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı sözlerini, halk ve seçkinlerin katkısıyla zorlukların aşılabileceğini vurgulayarak, “En iyiye ulaşmak için emek vermek, ter dökmek ve uykusuz kalmak gerekir. Biz güç ve makam peşinde değiliz; bilimi, uzmanlığı ve emeği takip ettik. Siz de en iyisini yapın, birlikte başaracağız” ifadeleriyle tamamladı.

Toplantıda ayrıca Khorasan-Cüneyh’de önemli yatırım ve üretim projeleri için anlaşmalar imzalandı ve bazı sanayi ve maden tesisleri açıldı.

