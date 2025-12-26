Afrika’da Sessiz Savaş Kızışıyor: ABD’den Nijerya’nın Kuzeybatısına Hava Müdahalesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) koordinasyonunda yürütülen hava operasyonları, Nijerya’nın kuzeybatısında uzun süredir istikrarsızlığın hüküm sürdüğü kırsal alanları hedef aldı. Washington yönetimi, saldırıların IŞİD’e bağlı unsurlar tarafından gerçekleştirildiğini ve özellikle Hristiyan köylere yönelik “sistematik şiddet” içerdiğini savundu. Operasyonların, Nijerya ordusuyla istihbarat paylaşımı temelinde planlandığı bildirildi.

Bölge, yalnızca dini gerilimlerle değil; yoksulluk, devlet otoritesinin zayıflığı ve silahlı grupların kontrol mücadelesiyle de tanınıyor. Yerel kaynaklara göre, IŞİD bağlantılı yapılar son aylarda köylere baskınlar düzenleyerek fidye, zorla göç ettirme ve infaz yöntemlerine başvuruyor. ABD’nin hava saldırıları, bu grupların hareket kabiliyetini sınırlamayı amaçlıyor.

Ancak sahadaki gerçeklik, askeri müdahalelerin çok katmanlı sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Nijerya’da geçmişte Boko Haram ve benzeri yapılarla mücadele adına yürütülen operasyonlar, çoğu zaman sivillerin bedel ödediği süreçlere dönüşmüştü. Bu nedenle ABD’nin hava saldırıları, “güvenlik” söylemi kadar, yeni insani riskleri de beraberinde getiriyor.

Direniş ve bağımsızlık perspektifinden bakan analistler, Washington’un Afrika’daki askeri varlığını yalnızca terörle mücadele çerçevesinde ele almanın eksik olacağını vurguluyor. Nijerya’nın stratejik konumu, yeraltı kaynakları ve Sahel hattındaki jeopolitik denklemler, bu müdahalenin arka planında daha geniş hesapların bulunduğuna işaret ediyor.

Yerel halk ise iki ateş arasında kalmış durumda. Bir yanda silahlı grupların baskısı, diğer yanda dış güçlerin hava operasyonları… Köylerden gelen sınırlı bilgiler, sivillerin güvenli alanlara göç etmeye zorlandığını, günlük yaşamın neredeyse durma noktasına geldiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre ABD’nin Nijerya’daki bu hamlesi, kısa vadede bazı silahlı unsurları geriletebilir; ancak kalıcı çözüm, askeri bombardımandan çok, bölgenin sosyoekonomik yaralarını sarmaktan geçiyor. Aksi halde Sahel semalarında uçan her savaş uçağı, toprağın altındaki öfkeyi biraz daha büyütüyor.