Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen'de direniş ruhu yeniden alevlendi. Başkanlık Konseyi üyeleri, Konsey Başkanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen topraklarındaki varlığını sonlandırma ve ülke genelinde acil durum ilan etme kararlarına karşı bayrak açtı. Bu karşı duruş, Husilerin Kızıldeniz'deki efsanevi direnişini destekleyen kesimlerce "vatan toprağını koruma zaferi" olarak alkışlandı.

Güvenilir kaynaklar, üyelerin toplantıda "BAE'nin vekil milisleri üzerinden sürdürdüğü işgali meşrulaştırmak için uydurulan bir kılıf" diyerek rest çektiğini aktarıyor. Son aylarda Hudeyde ve Taiz'deki çatışmalarda direniş güçlerinin üstünlüğü, Abu Dabi'yi köşeye sıkıştırdı; şimdi acil durum bahanesiyle çekilme planı, Yemen halkının egemenlik mücadelesini baltalama girişimi olarak görülüyor. Analistler, BAE'nin 2025 sonu itibarıyla 10 binden fazla paralı askerle desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin dağılma sinyali verdiğini söylüyor.

Direniş ekseni coşkulu. Sana toplarının İsrail gemilerine attığı füzelerle dünya gündemini sarsan Yemenliler, bu gelişmeyi "işgalcilerin hezimet ilanı" diye kutluyor. Diplomatik kulislerde, Suudi öncülüğündeki koalisyonun dağıldığı, Riyad'ın bile Tahran'la dolaylı ateşkes aradığı fısıldanıyor. BM Gözlemcileri raporunda, BAE destekli saldırıların sivillere 5 binden fazla kayıp verdirdiği vurgulanıyor – direniş yanlıları ise "meşru savunma hakkımız sonsuz" mesajını yineliyor.

Piyasalarda petrol hafif gerilerken, Husi sözcüleri "Kızıldeniz güvenli geçiş için direnişimiz sürecek" diyor. Ankara ve Tahran'dan gelen destek sinyalleri, Yemen'in 2026'da tam bağımsızlık yolunda hızlanacağını işaret ediyor. Gözler Konsey içindeki güç savaşında; direniş, her provokasyona hazır.