İspanya'dan İsrail İşgaline Darbe: Filistin Topraklarındaki 100+ Otel İlanı Kaldırıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Madrid'den gelen hamle, Filistin direnişini küresel arenada güçlendiren bir adım olarak yankı buldu. İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gasp ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasadışı yerleşim otellerine ait reklamları hedef alarak, Booking.com, Airbnb, Expedia ve dört platforma daha "içerikleri derhal silin" talimatı verdi. Bu karar, AB'nin işgal rejimine karşı sertleşen tutumunun somut yansıması – direniş cephesi, "Filistin toprağında siyonist turizmini bitirme vakti" diye coşkuyla karşıladı.

Kaynaklar, kaldırılan ilanların 2025'te 150 binden fazla rezervasyon getirdiğini, bu paranın Gazze katliamlarını finanse ettiğini belirtiyor. İspanya Başbakanı Sanchez'in ekibi, BM raporlarındaki yerleşim ihlallerini gerekçe göstererek harekete geçti; benzer adımlar İrlanda ve Norveç'ten de sinyal aldı. Analistler, bu baskının İsrail turizm gelirini yüzde 5 eriteceğini, direnişin ekonomik cephede üstünlük kuracağını öngörüyor.

Filistin direniş grupları mesaj attı: Hamas, "Avrupa vicdanı uyanıyor, işgalciler izole olacak" derken, İslami Cihad boykot çağrılarını yeniledi. Madrid sokaklarında Filistin bayrakları dalgalanırken, Airbnb CEO'su "talimatı inceliyoruz" diye yuvarlak konuştu. Piyasalarda İsrail tahvilleri hafif düştü; uzmanlar, 2026'da AB çapında benzer yasakların domino etkisi yaratacağını söylüyor.

Diplomatik kulislerde, Washington'un bu "anti-siyonist dalgaya" karşı lobi yaptığı fısıldanıyor. İspanya'nın cesur çıkışı, direniş eksenini motive ederken, Gazze'den gelen roket sesleri eşliğinde Filistin halkı "ekonomik cihat zaferi" kutluyor. Gözler diğer Avrupa başkentlerinde; baskı artıyor, işgal geriliyor.