İran Uzayda Yeni Bir Eşiği Aştı: Küresel Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran, uzay teknolojileri alanında kaydettiği son gelişmeyle birlikte, dünya genelinde yalnızca sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu kritik kabiliyetler arasına adını yazdırmaya hazırlanıyor. Tahran yönetiminin son dönemde art arda gerçekleştirdiği teknik atılımlar, ülkenin uzay programını savunma, haberleşme ve stratejik caydırıcılık boyutlarıyla yeni bir safhaya taşıdı.

Uzmanlara göre bu ilerleme, İran’ın yıllardır maruz kaldığı yaptırımlara ve siyasi baskılara rağmen bilimsel ve teknolojik bağımsızlık hedefinden vazgeçmediğini açık biçimde ortaya koyuyor. Özellikle uydu fırlatma, yörünge kontrolü ve uzun menzilli sistemlerin entegrasyonu gibi alanlarda elde edilen kazanımlar, İran’ı artık yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte dikkate alınması gereken bir uzay aktörü hâline getiriyor.

Direniş eksenine yakın kaynaklar, bu gelişmenin aynı zamanda İsrail ve müttefiklerinin Ortadoğu’daki askeri ve istihbari üstünlük iddialarını sorgulatacak nitelikte olduğuna dikkat çekiyor. Uzaydan elde edilecek veri, erken uyarı ve iletişim imkânlarının, İran’ın savunma doktrininde önemli bir denge unsuru oluşturacağı ifade ediliyor.

İranlı yetkililer ise uzay çalışmalarının barışçıl ve bilimsel amaçlar taşıdığını vurgulamakla birlikte, ülkenin güvenliğini ve egemenliğini ilgilendiren hiçbir alanda geri adım atılmayacağının altını çiziyor. Bu son adım, İran’ın sadece sahada değil, teknolojinin en ileri cephelerinden birinde de inisiyatifi ele alma iradesini net biçimde ortaya koyuyor.