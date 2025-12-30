Tahran’dan Net Mesaj: Tehdit Dili Karşılıksız Kalmayacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA-İsrail medyasında yer alan değerlendirmelerin ardından gözler, Washington–Tel Aviv hattından yükselen tehdit diline İran’ın vereceği muhtemel tepkilere çevrildi. Trump’ın nükleer ve füze programlarını hedef alan açıklamalarının İsrail tarafından bir tür siyasi onay olarak okunması, Tahran cephesinde dikkatle izleniyor.

İranlı siyasi ve askeri çevreler, bu tür söylemlerin yeni olmadığını, ancak her seferinde İran’ın savunma doktrinini daha ileri bir noktaya taşıdığını vurguluyor. Son yıllarda bölgesel caydırıcılık kapasitesini güçlendiren İran’ın, olası bir baskı ya da saldırı girişimine karşı yalnızca diplomatik değil, sahaya yansıyan adımlar atmaya hazır olduğu ifade ediliyor.

Direniş eksenine yakın kaynaklara göre, Tahran’ın temel yaklaşımı, tehditleri söylem düzeyinde bırakmamak ve karşı tarafın maliyet hesabını bozacak hamleler geliştirmek üzerine kurulu. Bu çerçevede İran’ın, askeri hazırlıklarını artırmasının yanı sıra bölgesel müttefikleriyle koordinasyonu derinleştirebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan İranlı yetkililer, nükleer programın barışçıl niteliğinin uluslararası denetimlere açık olduğunu hatırlatırken, füze kapasitesinin ülkenin savunma hattının vazgeçilmez bir parçası olduğunun altını çiziyor. Tahran, bu başlıkların hiçbirinin tehdit veya baskı yoluyla müzakere edilemeyeceği mesajını net biçimde vermeyi sürdürüyor.

İsrail basınında dile getirilen “yeşil ışık” yorumlarının, sahadaki dengeleri değiştirmeye yetmeyeceği görüşü İran’da hâkim. Aksine, bu tür çıkışların bölgedeki direniş cephesini daha da kenetlediği ve olası bir maceranın sonuçlarının Tel Aviv açısından ağır olacağı vurgulanıyor.