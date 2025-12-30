Sızıntılar Derinleşiyor: Epstein İddiaları Leviathan Gaz Sahasına Uzandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kamuoyuna yeni yansıyan e-posta yazışmaları, pedofili suçlarıyla anılan Jeffrey Epstein’ın, İsrail’in Doğu Akdeniz’deki en büyük enerji projelerinden biri olan Leviathan doğalgaz sahasıyla ilişkili süreçlerde etkili bir aracı rolü üstlendiği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Belgelerde yer alan ifadeler, Epstein’ın bazı yatırım çevreleri ve karar alıcılarla temas kurarak finansman ve geliştirme başlıklarında kolaylaştırıcı olduğu iddiasını içeriyor.

Sızdırılan yazışmaların, Leviathan projesinin erken dönemlerinde yürütülen görüşmelere ışık tuttuğu; özellikle uluslararası sermaye akışları ve siyasi bağlantıların nasıl örüldüğüne dair ipuçları sunduğu öne sürülüyor. Bu iddialar, Doğu Akdeniz enerji denkleminin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda istihbarî ve jeopolitik boyutlarıyla da ele alınması gerektiği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Direniş eksenine yakın kaynaklar, söz konusu sızıntıların İsrail’in enerji projelerinin “şeffaf ticari girişimler” olarak sunulmasına gölge düşürdüğünü savunuyor. Leviathan sahasının, bölgesel güç dengeleri ve siyasi nüfuz alanlarıyla iç içe ilerlediğine işaret eden bu iddiaların, Doğu Akdeniz’deki enerji rekabetinin arka planını sorgulatacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, Epstein’ın geçmişi ve kamuoyunda yarattığı derin güven bunalımı nedeniyle, sızıntıların bağımsız biçimde doğrulanması gerektiği vurgulanıyor. İlgili taraflardan resmî bir teyit ya da yalanlama henüz gelmezken, iddialar uluslararası basında da temkinli bir dille ele alınıyor.

Gelişmeler, Doğu Akdeniz’de enerji projelerinin yalnızca ekonomik getirilerle değil, karanlık ilişkiler ve siyasi hesaplarla da şekillendiği yönündeki kuşkuları artırıyor. Önümüzdeki günlerde yeni belgelerin ortaya çıkması hâlinde, Leviathan dosyasının bölgesel ve küresel düzeyde daha geniş bir tartışmanın merkezine oturması bekleniyor.