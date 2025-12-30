Batı Şeria’da Yeni Dinamik: Silahlı Hücreler Sahada Dengeyi Zorluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrailli analist Moshe Elad’ın değerlendirmeleri, Batı Şeria’daki güvenlik tablosunun alışılmış kalıpları aştığına işaret ediyor. Elad’a göre, son dönemde bölgede faaliyet gösteren silahlı hücreler, merkezi hiyerarşilere dayanmayan ve yerel inisiyatiflerle hareket eden bir yapıya evriliyor. Bu durumun, İsrail’in sahadaki kontrol ve öngörü kapasitesini zorladığı ileri sürülüyor.

Elad, söz konusu hücrelerin finansman ve eğitim başlıklarında dış destek aldığı iddiasını dile getirirken, bu desteğin İran’la bağlantılı olabileceğini savunuyor. Ortak eğitim süreçlerinin, dağınık gruplar arasında operasyonel uyum yarattığını öne süren Elad, ortaya çıkan tablonun “bağımsız bir silahlı dalga” niteliği taşıdığını iddia ediyor.

Direniş yanlısı çevreler ise Batı Şeria’daki bu hareketliliği, uzun süredir baskı, yerleşimci saldırıları ve askeri kuşatma altında tutulan Filistinlilerin tabandan gelişen tepkisi olarak değerlendiriyor. Merkezi yapılara bağlı olmadan gelişen bu direniş biçiminin, sahadaki gerçekliği daha doğru yansıttığı ve klasik güvenlik ezberlerini boşa çıkardığı ifade ediliyor.

Güvenlik uzmanlarına göre, bu tür esnek ve yerel odaklı yapılanmaların yaygınlaşması, İsrail’in askeri operasyonlarını daha karmaşık hâle getiriyor. Nokta baskınlar ve toplu tutuklamalarla sonuç alınamaması, sahadaki yeni dinamiğin kalıcı olabileceğine işaret ediyor.

Batı Şeria’da yaşanan bu dönüşüm, yalnızca güvenlik başlığıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda Filistin direnişinin farklı biçimlerde yeniden üretildiğini de ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde, bu “bağımsız silahlı dalga”nın bölgedeki güç dengelerini nasıl etkileyeceği, hem Tel Aviv’de hem de bölge başkentlerinde yakından izleniyor.